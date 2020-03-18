خبير: فرص استثمارية متاحة بالأسهم الإماراتية رغم الاضطرابات 

قال وليد الخطيب مدير شريك في غلوبال لتداول الأسهم والسندات، إن الأسعار التي وصلت إليها الأسهم الإماراتية حاليا تغري المستثمرين للشراء، حتى لمن هم خارج السوق.

وأضاف في مقابلة مع قناة العربية أن هناك فرصا موجودة في السوق، بسبب مستويات الأسعار المتدنية. وأوضح أن هناك استحقاقات أرباح في السوق، وهو ما يحفز على صعود السوق.

وأوضح أن سوق أبوظبي لم يتفاعل مع الإعلان عن صندوق صانع سوق بقيمة مليار درهم، يعود إلى التجربة السيئة التي مر بها سوق أبوظبي فيما يتعلق بعمليات صناعة السوق.

وصعد مؤشر سوق دبي للأوراق المالية بنسبة 1.03% إلى 1768.83 نقطة، فيما صعد مؤشر أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.29% إلى 3399.61 نقطة.