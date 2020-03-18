هل تفلح إجراءات الحكومة المصرية في مواجهة تداعيات كورونا؟

قال أسامة مراد، رئيس شركة ام باور انفستمنت، إن خطوة البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، تعد جيدة، معتبرا أنها تمثل "الحد الأدنى لتنشيط الاقتصاد".

ولا يرى مراد أن هذا الخفض سيؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، إذ إن أسعار الفائدة في مصر حاليا وصلت إلى 9% مقارنة بفائدة صفرية في أغلب دول العالم، وبالتالي لا يتوقع أن يمثل هذا الأمر ضغطا على العملة المحلية الجنيه.

وفيما يتعلق بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأن الضرائب، قال إنه كان من الأجدى أن يتم وقف مؤقت لجميع الضرائب والأعباء على مساهمي البورصة، خلال الفترة الحالية، خاصة أن العائد منها خلال الفترة الحالية محدود نظرا لتراجع البورصة المصرية بنسبة تجاوزت 30%.