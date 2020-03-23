مصر: خطوات جديدة لدعم التعاملات المصرفية عبر الهواتف الجوالة

إجراءات كثيرة أعلنها البنك المركزى المصري لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا أهمها خفض أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في اجتماع استثنائي الأسبوع الماضي، إضافة إلى قرارات خاصة بتأجيل أقساط القروض على الأفراد والشركات لمدة 6 اشهر.

كما قام بنكا مصر والأهلي بإصدار شهادة ادخار جديدة بعائد 15%، إضافة إلى تدخلهما بضخ 3 مليارات جنيه فى البورصة يوم الخميس الماضي .

وأعلن المركزي عن حزمة إجراءات لدعم المعاملات المصرفية الإلكترونية، وسط إجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتضمنت الإجراءات رفع سقف الحد الأقصى للسحب والدفع الإلكتروني، والسماح بفتح حسابات مصرفية جديدة عبر الهاتف المحمول.

وتم تعديل الحدود القصوى للتعاملات عبر أجهزة المحمول، لتصبح ثلاثين ألف جنيه يوميًا ومئة ألف جنيه شهريًا للأشخاص الطبيعيين، وأربعين ألف جنيه يوميًا ومئتي ألف جنيه شهريًا للأشخاص الاعتباريين.

وكان المركزي قد خفض سعر الفائدة في خطوة مفاجئة بـ 3%. وتوقع تقرير صادر عن بنك الاستثمار بلتون ألا يكون لخفض الفائدة تأثير كبير على سعر الجنيه أمام الدولار.

وترى بلتون أن القرار سيقلل من تكاليف الشركات فى وقت تتزايد فيه حالة عدم الاستقرار، أكثر منه محفزاً لتحسن الإنفاق الرأسمالى لدعم النمو، حيث إن نمو الاقتصاد المصري يعتمد بشكل أساسي على الإنفاق على المشروعات القومية الضخمة.