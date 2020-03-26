كيف يتعامل مديرو الاستثمار بالأسواق في زمن كورونا؟

قال مجد دوله مدير استثمارات الأسهم في بنك أبوظبي الأول، إن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا لا يمكن حسابها حتى الآن، خاصة أن الفيروس أجبر نحو 3 مليارات إنسان حول العالم على الحجر المنزلي.

وأضاف أن الحزم الاقتصادية الأميركية جيدة لكنها ليست كافية لمواجهة الضرر الكلي الذي قد ينجم عن جائحة كورونا.

وأوضح أن بنك أبوظبي الأول اتبع استراتيجية حذرة في استثماراته منذ بداية العام بسبب ارتفاع أسعار الأصول عام 2019 والانتخابات الأميركية، وهو الأمر الذي ساعده كثيرا في التعامل مع تبعات كورونا.

وأكد على أن الوضع الحالي يفرض على أي مدير محفظة أن تكون تداولاته مدروسة.