كورونا يهدي مؤسس أمازون 5.5 مليار دولار

مع انتشار فيروس كورونا حول العالم، خسر ملايين الأشخاص وظائفهم، فيما خسرت أسواق الأسهم تريليونات الدولارات.

إلا أن الأمر كان مختلفا تماما بالنسبة لجيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، الذي زادت ثروته بـ 5.5 مليار دولار منذ بداية هذا العام، بحسب صحيفة الغارديان.

واستطاع بيزوس تحقيق مكاسب كبيرة بعد نجاحه في بيع وشراء الأسهم الأميركية في التوقيت الصحيح.

وارتفعت ثروة أغنى شخص في العالم بـ 3.9 مليار دولار يوم الخميس الماضي، لتصل إلى 120 مليار دولار. وتكفي هذه الثروة لشراء 188 ألف سبيكة ذهبية.

واستفاد بيزوس من أفضل ثلاثة أيام في أداء البورصة الأميركية الأسبوع الماضي منذ العام 1933، الأمر الذي ساعد سهم أمازون على استرداد جميع خسائره تقريبا هذا الشهر من جراء كورونا.