لماذا يتهافت المستثمرون على الصكوك السيادية السعودية؟

قال يزن عابدين، الرئيس التنفيذي ومدير الصناديق بشركة أبوظبي لإدارة الاستثمار، إن السبب في الإقبال الكبير على الصكوك السيادية السعودية هو أن المستثمرين يعتبرون تلك الصكوك من الملاذات الآمنة خلال تلك الفترة التي تتسم بالاضطرابات الاقتصادية.

وأوضح أن الملاءة المالية الكبيرة لدى الحكومة ووزارة المالية السعودية، تطمئنان المستثمرين وتجعلهم يتهافتون على الاصدارات السيادية للمملكة.

وأشار إلى أن هذا الاقبال يدل أيضا على أن القطاع المالي في المملكة لديه السيولة الكافية بما يمكنه من المشاركة في الطروحات الحكومية.