خبيرة: نمو الاقتصاد المصري في الربع الثاني قد يتراجع إلى 2.5%

قالت رضوى السويفي، رئيسة قطاع البحوث في فاروس القابضة، إن تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة كان متوقعاً.

وأضافت في حديثها للعربية أنه بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة وهو إجمالي الخفض الذي كان متوقعاً أنه يحدث خلال السنة الميلادية 2020، كان طبيعي أن يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير حتى يرى أثر الخفض على السوق وأن يرى تأثير ذلك على التضخم.

وترى أن الآثار المحتملة لكوفيد 19، من المحتمل أن تخفض النمو إلى مستوى 4.5% بدلا من 5.8% في 2020، تأثرا بساعات الحظر وساعات العمل.

وأوضحت أن النمو خلال الربع الثاني قد يتراجع إلى ما يتراوح بين 2.5 إلى 3%. وتوقعت أن يشهد الاقتصاد تحسنا نسبيا في الربع الرابع، مع تنبئها بعودة التعافي إلى الأعمال وحجم الطلبيات والصادرات.