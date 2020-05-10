هل تواصل الاحتياطيات الأجنبية في مصر تراجعها مستقبلا؟

قال نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في شركة سي آي كابيتال إن استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية قيمتها 14 مليار دولار خرجت من السوق الشهر الماضي، فيما خرج نحو 3 مليارات هذا الشهر.

وقال إن الهبوط الكبير لاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد يفسر سرعة تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي، خاصة أنه أرخص أداة تمويلية حاليا.

وتوقع أن يبق البنك المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات الخميس المقبل، وخاصة أن معدلات التضخم الحالية ما زالت في نطاق آمن.

وتوقع تراجع وتيرة انخفاض الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة بعد خروج 20 مليار دولار خلال 3 شهور.