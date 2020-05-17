هل يستمر تراجع أرباح البنوك الإماراتية بالربع الثاني؟

قال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة إن نتائج أعمال البنوك في الإمارات شهدت تراجعا تجاوز نسبته رقمين عشريين لبعض منها (10% أو أكثر).

وتوقع ياسين في حديثه مع العربية نت أن يستمر التراجع في أرباح البنوك خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري أيضا.

وفيما يتعلق بشركة العربية للطيران، أشار إلى أن أرقام الشركة مازالت متفائلة، إذ أن نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول تظهر أن عمليات إشغال المقاعد وصلت إلى 80%، وهذا من المستحيل أن تصل إليه الشركة في الربع الثاني، وفقا لياسين.