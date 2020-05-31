ماذا يعني فقدان هونغ كونغ لمعاملتها الخاصة؟
تأثر التجارة بين أميركا وهونغ كونغ وإمكانية الدخول في حرب رسوم جمركية
الصادرات الأميركية إلى هونج كونج بلغت 50.1 مليار دولار في 2018
واردات أميركا من هونغ كونغ بلغت 16.8 مليار دولار في 2018
تقييد مبيعات التقنيات الأميركية الحساسة للشركات في هونج كونج
تأثر نظرة المجتمع الدولي لهونج كونج كمكان مستقل وجذاب لممارسة الأعمال
تأثر أعمال الشركات المحلية والعالمية بما فيها 1300 شركة أميركية
كابيتال إكونوميكس: نجاح هونغ كونغ يعتمد على قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
مواصلة منظمة التجارة العالمية التعامل مع هونغ كونغ كمنطقة جمركية مستقلة
مواصلة معاملة هونغ كونغ ككيان منفصل من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي