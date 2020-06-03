توقعات بتراجع الأرباح المجمعة لـ 34 شركة سعودية 16%

توقع رئيس الأبحاث في الراجحي المالية، مازن السديري، أن يرتفع معدل القروض المشكوك في تحصيلها لدى البنوك في السعودية من 1.7% إلى متوسط 3% في السنة الحالية بسبب ظروف جائحة كورونا وعوامل اقتصادية عدة.

وقال السديري في مقابلة مع "العربية" إنه من المتوقع أن يكون الطلب على الاقتراض من البنوك في المرحلة المقبلة، مرتبطا أكثر بدعم رأس المال العامل بشكل أكبر من الاقتراض لتمويل التوسعات.

وأشار إلى أن الشركات واجهت جراء إجراءات الإغلاق السابقة في مواجهة الجائحة، تعطلا في النشاط، وفي التحصيل، وهذا سبب هبوطاً في الأرباح.

وشرح أن حالة ارتفاع المخصصات المصرفية عالمية، ولا تقتصر على بنوك السعودية، فقد تضاعفت مخصصات أكبر 7 بنوك أميركية بمقدار 5 أضعاف في الربع الأول من 2020.

وقال إن تقديرات الراجحي المالية تشير إلى انخفاض متوقع في أرباح البنوك السعودية بنسبة 9% للعام الحالي.

وكشف أن مراجعة الراجحي المالية أظهرت أن أهم 34 شركة التي تشكل 77% من القيمة السوقية للسوق المالية السعودية باستثناء أرامكو، ستسجل هبوطاً متوقعاً في أرباحها بنسبة 16% بتراجع يشكل 11 مليار ريال عن العام الماضي.