خبير: منصة الفئة الثانية بالإمارات تحرر السيولة العالقة

قال وليد الخطيب، مدير شريك، في جلوبال لتداول الأسهم والسندات إن شاشة الفئة الثانية التي جرى تفعليها اليوم الأحد، بسوقي دبي وأبوظبي، تعتبر خطوة جيدة من قبل هيئة الأوراق والسلع الإماراتية، لكي تعطي الشركات التي جرى إيقاف التداول عليها، والشركات التي تتكبد خسائر، فرصة لإيجاد حل ووضع خطة إنقاذ.

وأضاف أن هذه المنصة تعطي فرصة للمستثمرين العالقين للخروج من السوق، وبالتالي فهي تحرر السيولة العالقة.

وذكر أن الشركات المدرجة في هذه المنصة تحتاج إلى كثير من الرقابة حتى لا يتم التفاوت في وصول الأخبار بين المطلعين وغير المطلعين، كما يمكن أن تكون هناك فرصة جيدة للاستحواذ على بعض هذه الشركات.