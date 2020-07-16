نمو أرباح جرير بالنصف الأول 12% لـ499 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة جرير للتسويق بعد الزكاة والضريبة إلى 208.4 مليون ريال، في الربع الثاني من 2020، مقابل 169.1 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بنمو 23.2%.

ومقابل أرباح الربع السابق تراجعت أرباح جرير بنسبة 17%، حيث كانت 251.7%.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها جرير في الربع الأول 227 مليون ريال، مقابل 190.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 19%.

وأرجعت جرير ارتفاع أرباح الربع الأول مقابل تلك المحققة في الفترة المقابلة من العام الماضي إلى ارتفاع مبيعات بعض أقسام التجزئة، خاصة قسم أجهزة الكمبيوتر وقسم مستلزمات الكمبيوتر، وأغلب أقسام الجملة.

وقد ساهمت مبيعات الأونلاين كثيراً في ارتفاع مبيعات التجزئة. ففي الوقت الذي تأثر فيه كثيراً أداء المعارض بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة كوفيد 19 حققت مبيعات الأونلاين قفزة كبيرة باعتبارها قناة التسوق الرئيسية المتاحة للمستهلكين في فترات الإغلاق وحظر التجول.

كما تحسن هامش الربحية لبعض الأقسام خاصة مستلزمات الكمبيوتر وألعاب الفيديو نتيجة اختلاف المزيج البيعي داخل القسم لصالح أصناف ذات ربحية مرتفعة نسبياً.

وانخفضت بعض عناصر تكاليف التشغيل نتيجة المبادرات الحكومية لتخفيف الآثار المترتبة على جائحة كوفيد 19 مثل مبادرة مؤسسة النقد بتحمل رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، وكذلك انخفضت تكلفة التمويل نتيجة سداد أرصدة الاقتراض من البنوك.

وحققت جرير أرباحا خلال الستة أشهر الأولى من العام 499 مليون ريال، مقابل 444.5 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 12.3%.

وقالت الشركة إن انخفاض أرباح الربع الثاني مقارنة بالربع السابق عليه برغم وجود زيادة طفيفة في مبيعات الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق، إلا أن الانخفاض في صافي الربح يعود إلى الانخفاض النسبي لهامش الربحية نتيجة التغير في المزيح البيعي لصالح الأقسام ذات الربحية المنخفضة نسبياً مقارنة بالربع السابق الذي تضمن مبيعات العودة للمدارس للنصف الدراسي الثاني.

وزادت المصاريف العمومية والإدارية والتي تضمنت في الربع الحالي دعم الشركة لصندوق الوقف الصحي بوزارة الصحة بمبلغ 20 مليون ريال، إضافة لزيادة مصاريف البيع والتسويق.