تداول: هذا موعد إطلاق مؤشر مرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية

قال الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية، خالد الحصان، إن "تداول" تعتزم إطلاق مؤشر تصنيف مرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أو ما يعرف بـ ESG Index بالتعاون مع المؤشر العالمي MSC.

الحضان أضاف أن عملية إطلاق المؤشر ستكون بحلول الربع الرابع من هذا العام أو الربع الأول من عام 2021.

وأشار إلى أن المؤشر الجديد سيضم 70 شركة على الأقل، وسيعتمد معايير مؤشر MSCI.

وأكد الحصان أن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات قد أصبحت أحد متطلبات الاستثمار خاصة بعد تفشي جائحة كورونا، ومن الضروري مواكبتها في السوق السعودي.