تخزين المعادن الثمينة يدر أرباحا ضخمة على البنوك

حالة عدم اليقين السائدة عالميا وسط جائحة كورونا ومصير بريطانيا ما بعد البريكست إلى جانب الانتخابات الأميركية المقبلة دفعت بالمستثمرين إلى الملاذات الآمنة وأبرزها الذهب.. طفرة الذهب جاءت هذا العام بدعم من استثمارات صناديق المؤشرات المتداولة.

وباتت صناديق المؤشرات المتداولة أو ال ETFs المدعومة بالذهب تمتلك اليوم ذهبا يتفوق على كل بنك مركزي باستثناء الاحتياطي الفيدرالي.

يأتي ذلك وسط تدفق الاستثمارات إلى الذهب لما يمثله من ملاذ آمن ما أدى إلى ارتفاعه بثمانية وعشرين في المئة منذ مطلع السنة.

فيما تجاوز ما اشتراه المستثمرون من الفضة من خلال صناديق المؤشرات المتداولة في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام ما أنتجته أكبر عشر شركات تعدين في العالم خلال العام الماضي.

وقد جمعت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب والفضة أكثر من 50 مليار دولار من السبائك هذا العام - ما انصب في مصلحتها ومصلحة كل الشركات التي تعمل على تخزين أو تأمين المعادن الثمنية.

فهذه الصناديق عادة ما تفرض رسومًا كنسبة مئوية من قيمة أصولها. ومع زيادة المستثمرين حيازتهم من الذهب والفضة اللذين سجلا ارتفاعات قوية - ارتفعت قيمة أصول الصندوق وعائداته.

ويقدر إجمالي الرسوم لأكبر عشرة صناديق مؤشرات متداولة والمدعومة بالذهب بناء على أصولها والأسعار الحالية نحو 610 ملايين دولار سنويًا.

فيما تقدر الرسوم بالنسبة لأكبر 5 صناديق مدعومة بالفضة بنحو 110 ملايين دولار

وهذه الكميات الهائلة من المعادن الثمينة بحاجة إلى خزنات ضخمة وهو ما استفاد منه عدد من البنوك الكبرى التي تحتفظ بالذهب والفضة نيابة عن الصناديق القابلة للتداول ومن بينها JPMorgan Chase وHSBC وبحسب شركة الأبحاث Coalition Development عائدات البنوك من تخزين المعادن الثمينة تمثل 10%، من عائداتها من المعادن الثمينة، أما هذا العام فالتوقعات لتضاعفها.

أما مشكلة تخزين الفضة فهي أكبر لأنه أرخص وبالتالي نتيجة شراء كميات أكبر منه فهو يتطلب مساحات أوسع ما يضغط على السعة التخزينية.