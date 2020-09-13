الاتصالات السعودية تنهي مذكرة التفاهم مع فودافون وتبقي الحوار مفتوحا

أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" انتهاء مدة مذكرة التفاهم مع مجموعة فودافون (فودافون) وذلك للاستحواذ المحتمل على حصة مجموعة فودافون في شركة فودافون مصر والبالغة 55%، دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، أن انتهاء مد مذكرة التفاهم يعود لعدم التوافق مع الأطراف المعنية، كما تم التفاهم بين stc و مجموعة فودافون على إبقاء الحوار مفتوحا.

وكانت "إس تي سي"، قد قامت بتمديد مذكرة التفاهم، في أبريل الماضي لمدة 90 يوما. وأكدت أن الشركتين ستعملان خلال هذه الفترة على المضي قدماً في إجراءات الصفقة، كما هو محدد في مذكرة التفاهم، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في حينه.