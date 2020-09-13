تغطية صكوك "السعودية للكهرباء" الخضراء 4 مرات

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء الانتهاء من طرح صكوك خضراء دولية، مقسمة على شريحتين، بقيمة 1.3 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن الصكوك ذات دخل ثابت، ذات أولوية، غير مدعومة بأصول، بموجب نظام RegS.

وتنقسم الصكوك إلى اثنين الأول بقيمة 650 مليون دولار (أي ما يعادل 2,438 مليون ريال) لشريحة 5 سنوات، والثانية بقيمة 650 مليون دولار لشريحة 10 سنوات.

يصل العائد الثابت إلى 1.74% لشريحة الصكوك بأجل استحقاق 5 سنوات، و2.413% لشريحة الصكوك بأجل استحقاق 10 سنوات.

وذكرت أنه تم فتح سجل الطلب للإصدار صباح يوم الخميس 2020/09/10 وتم الاغلاق خلال نفس اليوم بإجمالي طلبات، لكلا الشريحتين، فاقت قيمتها 5.2 مليار دولار.

ولاقى إصدار الصكوك الخضراء طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين من الشرق الأوسط وأسيا وأوروبا وجاءت نسبة التغطية أكثر من 4 مرات وتم تسعيرها داخل منحني العائد للشركة بحوالي 10، 15 نقطة أساس لشريحتي 5 و10 سنوات على التوالي.

وسيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن).