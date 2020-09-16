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أسعار النفط تتلقى دعما من هبوط مفاجئ للمخزونات الأميركية

المصدر: دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني اليوم الأربعاء، إذ تسبب إعصار في توقف إنتاج نفط وغاز بحري في الولايات المتحدة وأظهر تقرير للقطاع انخفاض مخزونات الخام الأميركية.

وخلال التعاملات، ارتفع خام القياس العالمي برنت 60 سنتا أو ما يعادل 1.5% إلى 41.13 دولار للبرميل، بينما صعد الخام الأميركي 68 سنتا أو ما يعادل 1.8% إلى 38.96 دولار للبرميل. وصعد الخامان القياسيان بأكثر من 2%، أمس الثلاثاء.

وتوقف أكثر من ربع إنتاج النفط والغاز البحري الأميركي وأُغلقت موانئ تصدير أمس الثلاثاء في الوقت الذي وصل فيه الإعصار سالي إلى قبالة ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة.

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