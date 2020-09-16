العمران: سوق الأسهم السعودية تتحرك بعيدا عن التقييمات

قال محمد العمران، رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن إعلان شركة الدوائية اليوم كان واضحا، حيث ستتمكن الشركة مستقبلا عبر السيولة الموجودة لديها من التوسع والتوزيع النقدي أو أسهم المنحة وذلك بكل سهولة.

وأضاف "اللافت أن شركة الدوائية ستقوم بمزيد من البيع فيما يتعلق باستثماراتها وبالتالي قد نرى ضغوط بيع في شركات بتروكيماوية".

وفيما يتعلق بأداء سوق السعودية خلال الفترة الحالية قال العمران "الأسواق العالمية تتحرك وفقا لمستويات السيولة، حيث تم ضخ أكثر من 8 تريليونات دولار خلال أزمة كورونا، وبالتالي فالأسواق تتحرك اليوم بعيدا عن التقييمات، ومنها سوق السعودية".

وأوضح العمران أن سوق السعودية أصبحت القناة الرئيسية للاستثمار وهي الأبرز، ومؤشر الخطر فيما لا قدر الله لو انخفض المعروض النقدي في السعودية، ولكن للآن الأمور مطمئنة ومستقرة.