سنوفليك إلى بورصة نيويورك بعد تسعير السهم عند 120 دولارا

ينطلق اليوم التداول على أسهم شركة سنوفليك في بورصة نيويورك بعد أن تم تسعير السهم عند 120 دولارا في الاكتتاب العام الأولي، وهو أعلى من النطاق الذي تم تسويق الأسهم على أساسه والذي تراوح بين 100 و110 دولارات للسهم.

وجمع الاكتتاب 3.36 مليار دولار، علما أنه تم تقييم الشركة عند 3.03 مليار دولار في نشرة الإصدار.

ونجحت شركة Snowflake في جذب Warren Buffett للاستثمار في أول اكتتاب عام له على الإطلاق. وقد تعهدت كل من شركة Berkshire Hathaway وSalesforce Ventures بشراء 250 مليون دولار من الأسهم العادية للشركة من الفئة A في طرح خاص.

كما وافقت Berkshire أيضًا على شراء 4 ملايين سهم في صفقة ثانوية.

ويعد الاكتتاب العام الأولي لشركة Snowflake أكبر طرح عام أميركي في 2020 باستثناء طرح بأربعة مليارات دولار لشركة استحواذ لأغراض خاصة مدعومة من قبل الملياردير Bill Ackman.