دعمت مجموعة الأعمال السعودية تمكين المرأة في المناصب القيادية وتميزت بأعلى نسبة مشاركة للنساء في فرق العمل التي بلغت 34%.

وقد جاء مجلس سيدات الأعمال ليبرز بشكل أكبر الإمكانيات القيادية الكاملة للمرأة من خلال طرح الإصلاحات وتشجيع طرق جديدة للعمل المرن.

ويتألف فريق مجلس سيدات الأعمال من 55 سيدة تمثل النساء السعوديات 55%، منهن.

وترأس مجلس سيدات الأعمال رانيا نشار، الرئيسة التنفيذية لمجموعة سامبا المالية.

أما نائبة الرئيسة فهي لينا الشيخ، رئيسة الخدمات المصرفية للسيدات في مجموعة سامبا.

ويضم مجلس سيدات الأعمال ثمانية رؤساء مشاركين.