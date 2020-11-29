قال رئيس المشورة في GIB Capital، عبدالله الحامد إن هناك عدة عوامل ايجابية ستؤدي إلى تحسن أداء أرامكو خلال الفترة المقبلة منها أسعار النفط واكتشاف لقاح كورونا.

وأضاف للعربية أن توزيعات الأرباح لشركة أرامكو عن الربع الثالث سيذهب جزء منها للاستثمار مجددا في السوق.

ومن المقرر أن تبدأ أرامكو غدا الاثنين توزيع الأرباح عن الربع الثالث على المساهمين.

وكشفت شركة أرامكو السعودية عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال سعودي (18.75 مليار دولار) عن الربع الثالث من عام 2020.

وبلغ صافي الدخل في أكبر شركة نفط في العالم 44.2 مليار ريال (11.8 مليار دولار)، بما يتماشى بشكل عام مع توقعات المحللين، كما انخفضت المبيعات بنسبة 25% عن نفس الفترة من عام 2019 إلى 53.3 مليار دولار.