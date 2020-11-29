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السوق الكويتية بصدد استقبال 2.8 مليار دولار مع ترقيتها للأسواق الناشئة

بورصة الكويت

السوق الكويتية بصدد استقبال 2.8 مليار دولار مع ترقيتها للأسواق الناشئة

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة KIC للوساطة المالية فهد الشريعان، إن هناك 2.8 مليار دولار سيولة جديدة ستضخ في السوق الكويتية مع انضمامها لمؤشرات الأسواق الناشئة.

وأضاف في حديثه للعربية أن بورصة الكويت قامت بعمل تجيهزات كبيرة جدا لكي تتحمل السيولة الجديدة ودخولها خلال فترة بسيطة.

ولا يستبعد أن يتراجع مؤشر السوق الكويتية بعد الترقية، خاصة بعد صعود الأسهم بصورة كبيرة الفترة الماضية، إذ ارتفع مؤشر الكويت الأول 25% منذ القاع الذي سجله في مارس.

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