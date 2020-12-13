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محلل: الأسهم الإماراتية صعدت بدعم سيولة مؤسساتية جديدة

سوق دبي

محلل: الأسهم الإماراتية صعدت بدعم سيولة مؤسساتية جديدة

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دبي - العربية.نت

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قال عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين، حسام الحسيني، إن الصعود الذي شهدته الأسهم الإماراتية خاصة سوق دبي، جاءت بعدما تجاهل السوق العديد من مسببات الارتفاع التي استجابت لها الأسواق العالمية، مثل ارتفاع أسعار النفط وأنباء اللقاح وغيرها.

وأوضح أن السوق شهد في الأونة الأخيرة ارتفاعات خاصة على الأسهم الكبيرة، إذ توجهت سيولة مؤسساتية كبيرة الشهر الماضي إلى الأسهم الكبيرة مثل أسهم إعمار، وأدت إلى صعود تلك الأسهم وأحدثت اختراقات سعرية.

وذكر أن ما يؤكد أن السيولة التي دخلت السوق جديدة، هو أن الصعود لم يتخلله حتى الآن حركة تصحيحية.

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