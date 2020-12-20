على الرغم من تراجع الاقتصاد العالمي، إلا أن الموانئ السعودية تشهد ارتفاعا بأعداد الحاويات التجارية.

في أول 11 شهرا من 2020

ارتفاع أعداد الحاويات المناولة بـ5%

ارتفاع أعداد الحاويات المسافنة بـ8.9%

النمو المتصاعد لحركة الموانئ استفاد من توقيع عقود الإسناد في ميناءي جدة الإسلامي والملك عبد العزيز في الدمام.

وقلصت مدة بقاء الحاويات من 14 يوماً في 2016 إلى 5 أيام في 2020.

نفذت هيئة الموانئ السعودية مبادرات بالتعاون مع 12 جهة حكومية ضمن لجنة تنمية القطاع البحري.

الهيئة العامة للموانئ، أطلقت 4 خطوط ملاحية عابرة للقارات لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة.

أداء الموانئ في أول 11 شهر من 2020

تم مناولة 8.6 مليون حاوية، في حين بلغت عدد الحاويات المسافنة 3.8 مليون حاوية.

عدد الركاب 444 ألف راكب، واستقبال أكثر من 646 ألف سيارة.

استقبال أكثر من 11 ألف سفينة.

استيراد 3 ملايين رأس من الماشية.