إلى أي مدى تدعم بيانات النمو الصيني مساعي التفاوض مع أميركا؟

قال عبدالعظيم الأموي، رئيس قسم الأبحاث في AswagalMal.com أن أميركا تحتاج بدرجة كبيرة لإبرام اتفاق مع الصين لسببين أولاً أن دونالد ترمب عينه على الانتخابات القادمة ويرغب أن يدخل ببعض المكاسب في الولايات المهمة، والتي تتعامل مع الصين في الصويا وهذة الولايات الثلاث ستضغط بدرجة كبيرة بصالحه، وأن يحسب حسابات سياسية من جانب، من جانب آخر الموقف الصيني هو موقف لين إلى حد ما لأنه الطرف المستفيد ويمكن إبداء بعض التنازلات، وبالتالي أتوقع أن هذا الأمر يمكن أن يحدث خلال الفترة القادمة إذا صحت هذة التسريبات".

وأضاف "طالما أن الصين حفزت اقتصادها بالفصل الأول وزادت بشكل كبير بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة ستكون الضغوط على الصين أقل مما كانت علية في ديسمبر عندما كان هناك مخاوف من نمو الاقتصاد. هذه نقطة إيجابية لصالح الصين بالنسبة للمفاوضات، ولكن لا أتوقع أن يمكنها أن تعيق التفاوض لأن الصين تحتاج للخروج من هذا الموضوع بأي صيغة تحفظ لها السوق الأميركي بدرجة كبيرة".