ما العوامل التي دعمت نتائج إكسترا الفصلية؟

قالت "الراجحي المالية"، إن الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" حققت مجموعة من النتائج الجيدة في الربع الأول 2019.

وتوقعت أن يستمر النمو لدي "إكسترا" لترتفع المبيعات بنسبة 10% تقريبًا خلال السنة المالية 2019، مدعومة بالعديد من العوامل المساعدة، والتي منها عمليات الترويج الكبيرة عبر برنامج "تحصيل" لتسهيل البيع بالتقسيط الذي سيكون العامل الرئيسي حيث يساعد في تسريع حدوث مزيد من التحول إلى السوق المنظم. زيادة الهوامش عن طريق تعزيز بيع المنتجات ذات هامش الربح المرتفع وتحقيق هامش إضافي من الإقراض. الدخول في قطاعات جديدة.

وأبقت "الراجحي المالية" على تصنيفها المحايد تجاه "إكسترا" متضمنا التوصية بالمحافظة على المراكز في السهم مع رفع السعر المستهدف للسهم من 60 ريالًا إلى 70 ريالًا

وقال مازن السديري، رئيس الأبحاث الراجحي كابيتال "أن نمو قطاع الإلكترونيات سيشهد ارتفاعاً في السنوات القادمة مع التقدم التقني والبنية التحتية في المملكة مع تعمق الإنترنت بحدود 80% الأجهزة الذكية وتقترب من 70% وهي أرقام قريبة من متوسط الدول الغربية مثل بريطانيا وأميركا فبالتالي يكون الطلب على الأجهزة الذكية مرتفع تقريباً والإحصائيات تتوقع أن معدلات نمو في هذا الجانب بحدود 4%.

وأضاف السديري "برنامج تحصيل" يسمح للعملاء بالشراء بالتقسيط وهو محط تساؤل كثيرين هل هناك خطوة من هذا البرنامج؟ وأن يحصل عجز أو تعثر؟ لكننا نعتقد أنه برنامج عالمي وغير جديد ونسبته في دول الخليج عالية تقريباً بحدود 25% من المبيعات وليس 7% وساعد الشركة في النمو بلاشك ولكن أيضاً أضاف قيمة نوعية على المدى البعيد لأنة يعطي الشركة معلومات حول العملاء بحيث تقترب الشركة أكثر من عملائها، وتكون قادرة على معرفة مستوى الدخل ومستوى الاهتمامات وبالتالي يساعد الشركة استراتيجياً وتسويقياً".