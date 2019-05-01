سهم أبل يتفاعل إيجاباً مع التوقعات المستقبلية للأرباح

قالت كارينا كامل إن تفاعل سهم أبل جاء ترجمة للتوقعات المستقبلية التي أصدرتها شركة أبل بأن أرباح الربع الثالث ستكون مابين 52.5 و54.5 مليار دولار أميركي، وهو أفضل من التوقعات.

وأضافت "إن أبل تعتمد في الفترة الحالية والمستقبلية على الأرباح من الخدمات الجديدة التي تطلقها، حيث تقوم أبل حالياً من التحول من الاعتماد على الأجهزة إلى الخدمات (الاشتراك) سواء من الموسيقى أو حتى المحتوى الرقمي، وكانت قد أطلقت بداية الخدمة الجديدة التي تنوي من خلالها التنافس مع عمالقة سوق "المحتوى الرقمي" مثل نت فليكس، وأعلنت عن شراكة كبيرة مع شخصيات معروفة مثل أوبرا ونفري".