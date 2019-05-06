ما سبب رد الفعل العنيف من الأسواق العالمية على تغريدة ترمب؟

هوت أسواق المال العالمية، اليوم الاثنين، بعد تشديد مباغت من الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه الصين، في منتصف طريق مباحثات من المفترض أنها لا تزال سارية، بهدف إنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقرر #ترمب بدءاً من يوم الجمعة القادم، رفع الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10% إلى 25%.

وقال وليد الحلو، رئيس أبحاث السوق والتدريب في أمانة كابيتال "أن تصريحات ترمب شعبوية للضغط على الطرف الأخر ولكسب شعبية داخلية ولكن الفكرة الرئيسية هي أننا بنهاية هذة المفاوضات والأسواق توقعت جانب إيجابي منها خصوصاً أنها أخر جولة لكننا عدنا خطوة إضافية للسابق خصوصاً أن الأسواق كانت تتوقع اتفاقية متكاملة وملزمة".

وكان ترمب صعد حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم عبر تغريدات أمس الأحد، قال فيها إن محادثات التجارة مع الصين تسير "ببطء شديد"، وإنه سيرفع الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% بدءاً من الجمعة.