خطوة ترمب.. هل هي تصعيد أم تعثر واضح بالمفاوضات مع الصين؟

قال رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في Equiti Group "لا يخفى على أحد نبرة التشاؤم حول هذه الصفقة التي طال انتظارها والمفاوضات التي يبدو أنها شاقة بشكل كبير".

وأضاف الخضر "تغريدة ترمب تؤكد أن هناك قضايا مصيرية أو عالقة ما بين الطرف الصيني والأميركي أجج ذلك على وجه التحديد إلغاء الإعفاءات الأخيرة للنفط الإيراني واعتراض الصين على ذلك. أعتقد أن ذلك كان عامل ضغط إضافيا على المفاوضات المستمرة بين أميركا والصين".

ويبدو أن تغريدات ترمب المباغتة لم تتوقف تداعياتها على صعيد #الحرب_التجارية المتصاعدة بين البلدين فقط، بل امتدت آثارها إلى أسواق المال العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى السلع والنفط.

وعاد تعثر المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى الواجهة بعد تغريدات ترمب التي كشفت ربما ما يدور تحت الطاولة وخفايا المفاوضات التجارية الدائرة بين البلدين، ولخصت حالة الغليان بين البلدين على الصعيد الاقتصادي.

وهدد ترمب يوم الأحد الماضي برفع التعريفات الجمركية على البضائع الصينية إلى 25%، كما قال إن الاتفاق "ممكن" بحلول يوم الجمعة المقبل.

وأضاف ترمب أن هناك واردات صينية بقيمة 325 مليار دولار سيتم فرض رسوم جديدة عليها بـ 25%.