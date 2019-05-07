عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق الفيديوهات فيديو

خطوة ترمب.. هل هي تصعيد أم تعثر واضح بالمفاوضات مع الصين؟

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

قال رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في Equiti Group "لا يخفى على أحد نبرة التشاؤم حول هذه الصفقة التي طال انتظارها والمفاوضات التي يبدو أنها شاقة بشكل كبير".

وأضاف الخضر "تغريدة ترمب تؤكد أن هناك قضايا مصيرية أو عالقة ما بين الطرف الصيني والأميركي أجج ذلك على وجه التحديد إلغاء الإعفاءات الأخيرة للنفط الإيراني واعتراض الصين على ذلك. أعتقد أن ذلك كان عامل ضغط إضافيا على المفاوضات المستمرة بين أميركا والصين".

ويبدو أن تغريدات ترمب المباغتة لم تتوقف تداعياتها على صعيد #الحرب_التجارية المتصاعدة بين البلدين فقط، بل امتدت آثارها إلى أسواق المال العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى السلع والنفط.

وعاد تعثر المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى الواجهة بعد تغريدات ترمب التي كشفت ربما ما يدور تحت الطاولة وخفايا المفاوضات التجارية الدائرة بين البلدين، ولخصت حالة الغليان بين البلدين على الصعيد الاقتصادي.

وهدد ترمب يوم الأحد الماضي برفع التعريفات الجمركية على البضائع الصينية إلى 25%، كما قال إن الاتفاق "ممكن" بحلول يوم الجمعة المقبل.

وأضاف ترمب أن هناك واردات صينية بقيمة 325 مليار دولار سيتم فرض رسوم جديدة عليها بـ 25%.

كلمات دالّة

#الحرب التجارية
إقرأ أيضاً ما سبب رد الفعل العنيف من الأسواق العالمية على تغريدة ترمب؟ ما سبب رد الفعل العنيف من الأسواق العالمية على تغريدة ترمب؟ 07:45 GMT
إقرأ أيضاً هل بالغت الأسواق في ثقتها بتوصل الصين وأميركا لاتفاق؟ هل بالغت الأسواق في ثقتها بتوصل الصين وأميركا لاتفاق؟ 09:41 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر