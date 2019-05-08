هل بالغت الأسواق في ثقتها بتوصل الصين وأميركا لاتفاق؟

قال رامي أبو زيد، مدير إدارة بحوث الأسواق ATFX Global Markets إن النقطة الأهم والأوضح أن الأسواق كانت قد اطمأنت بشكل كبير خلال الفترة الماضية إلى أن الاتفاق قادم لا محالة ولكن آليات تنفيذ الاتفاق هي أصعب من الاتفاق بحد ذاته.

وأضاف "إن إلزام اقتصاد كبير بحجم الصين ببعض النقاط التي قد تبدو قاسية مثل الالتزام بحدود معينة في الاستيراد من الولايات المتحدة أو غيرة من بعض هذه الالتزامات هي أيضاً نقاط هامة ومحورية، واعتراف الصين بالتدخل في عملتها أو إبعادها عن هذا الملف بشكل أو بآخر أو إلزامها بأن تبتعد عن طرق التسعير وتترك عملتها للسوق، هذه أيضاً من التحديات الكبيرة التي يواجهها المفاوضون".