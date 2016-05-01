تحقيقات داخلية لتهم غسيل أموال في "ستاندرد تشارترد"

قالت مصادر لبلومبرغ، إن بنك "ستاندرد تشارترد" يجري تحقيقات داخلية موسعة تتعلق بممارسات المصرفيين العاملين فيه، تضمنت التلاعب بتقارير المصروفات .

وكانت التحقيقات قد أدت إلى إقالة عدد من المسؤولين في فروع للبنك في دبي، بينهم 3 مديرين تنفيذيين، لمخالفات تتعلق بغسيل أموال، وإقراض للموظفين مخالفين بذلك قواعد البنك.

وكان الرئيس التنفيذي Bill Winters قد صرح الأسبوع الماضي أن البنك يحتاج إلى إحكام قواعده الداخلية المتعلقة بتقييم المخاطر، والمصروفات و قواعد الامتثال.

وكان "ستاندرد تشارترد" قد بدأ بمراجعة قوانينه الداخلية، بعد أن تم فرض غرامات مالية ضخمة على البنك في عام 2012، لتهم تتعلق بمخالفة قوانين غسيل الاموال والعقوبات على إيران.