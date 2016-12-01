اجتماع قريب بين "أوبك" ومنتجين من خارج المنظمة

كشف وزير الطاقة الجزائري، نور الدين بوطرفة، في مقابلة مع "العربية" عن اجتماع مقبل في التاسع من ديسمبر يجمع أعضاء من "أوبك" ومن خارج المنظمة، للمصادقة على الاتفاق الذي وصف بالتاريخي حول خفض إنتاج "أوبك" بحوالي 1.2 مليون برميل يومياً، وتقليص إنتاج الدول المستقلة بـ 600 ألف برميل يومياً.

