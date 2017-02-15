عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق الفيديوهات غداء عمل

مكاسب بالحد الأقصى في أول يوم لإدراج "الجزيرة ريت"

رابط مختصر

بدأ اليوم الأربعاء إدراج وبدء التداول على وحدات صندوق الجزيرة العقاري المتداول "الجزيرة موطن ريت"، بالرمز 4331 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10%. وقد ارتفع سعر الوحدة خلال التعاملات بالحد الأقصى المسموح به.

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر