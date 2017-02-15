مكاسب بالحد الأقصى في أول يوم لإدراج "الجزيرة ريت"

بدأ اليوم الأربعاء إدراج وبدء التداول على وحدات صندوق الجزيرة العقاري المتداول "الجزيرة موطن ريت"، بالرمز 4331 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10%. وقد ارتفع سعر الوحدة خلال التعاملات بالحد الأقصى المسموح به.

