مقر آبل العملاق السفينة التي كلفت 5 مليار دولار

بدأت شركة "آبل" الأميركية عملاق صناعة الهواتف الذكية في العالم نقل موظفين إلى مقرها الجديد الذي كلّفها ما يقدر بـ5 مليارات دولار. يأتي نقل موظفي #آبل إلى المقر الجديد لشركة آبل والذي على شكل #سفينة الفضاء، بعد قرابة 6 سنوات على إعلان مؤسس آبل الراحل، #ستيف_جوبز، عن خططه لبناء مقر جديد يشبه "سفينة الفضاء".

