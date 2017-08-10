توترات كوريا الشمالية الجيو سياسية تضغط على الأسواق

استمر تبادل التهديدات بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكوريا الشمالية بالضغط على على الأسواق العالمية.

فقد انخفضت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم الخميس لتواصل خسائرها في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم في القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

وانخفضت الأسهم اليابانية قليلا في ختام جلسة متقلبة الخميس في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون بحذر التوترات بشأن كوريا الشمالية قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة في اليابان.



وانخفض المؤشر نيكاي القياسي 8.97 نقطة أو ما يعادل 0.1 %، إلى 19729.74 نقطة ليبدد المكاسب التي حققها في المعاملات المبكرة.