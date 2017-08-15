نمو أرباح "دانة غاز" الفصلية إلى 12 مليون دولار

حققت شركة "دانة غاز" صافي أرباح فصلية بـ12 مليون دولار خلال الربع الثاني مقارنة مع 96 مليون دولار و7 ملايين دولار على التوالي في الربع الثاني من 2016، وبلغت إيرادات الشركة 104 ملايين دولار. فيما ارتفع إجمالي إيرادات دانة غاز خلال النصف الأول من العام 2017 إلى 222 مليون دولار، وصافي أرباحها إلى 23 مليون دولار، مقارنة بإجمالي إيرادات قدره 178 مليون دولار، وصافي أرباح قدره 13 مليون دولار في النصف الأول من العام 2016.

ويعزى النمو القوي في ربحية الشركة خلال النصف الأول من العام 2017 إلى عدة عوامل، من أبرزها نمو الإيرادات بنسبة 25%، ونمو حصة الشركة من الأرباح في إقليم كردستان العراق، إلى جانب التأثير الإيجابي لبرنامج إدارة النفقات، والذي ساهم في خفض النفقات التشغيلية بنسبة 7%، وارتفاع الدخل من بنود أخرى بمقدار 5 ملايين دولار، وأخيراً انخفاض تكاليف التمويل بمقدار 8 ملايين دولار نتيجة تسوية القرض الخاص بتطوير حقل غاز الزوراء وقروض أخرى خلال الفترة المالية المذكورة. وفي مقابل هذه الزيادة، شهدت الشركة انخفاضاً جزئياً في الدخل المتأتي من الاستثمار والتمويل