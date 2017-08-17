السعودية للكهرباء تقترض 1.7 مليار دولار من 8 بنوك دولية

وقعت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم اتفاقية تمويل دولي مشترك من 8 بنوك دولية لمدة 5 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار.

وقالت الشركة المدرجة بسوق الأسهم السعودية (تداول) في بيان، إنها وقعت "اتفاقية التمويل الدولي المشترك، ومدته 5 سنوات تنتهي في 16 أغسطس 2022 ، بقيمة 1.75 مليار دولار تعادل نحو 6.56 مليار ريال سعودي" مؤكدة أن التمويل سوف "يسدد دفعة واحدة".

والبنوك المشاركة بالتمويل، هي كل من بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي المحدود،وشركة ميتسوي سوميتومو المصرفية، بنك ميزوهو المحدود، و إتش إس بي سي، ومصرف ستاندرد تشارترد، وبنك ناتيكسيس، وسيتي بنك، وبنك ابوظبي الأول.