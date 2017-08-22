عقارات الكويت تتأثر سلبا بزيادة تعرفة الكهرباء على الوافدين

يبدأ اليوم في الكويت تطبيق التعرفة الجديدة المفروضة على العقار الاستثماري، أي الشقق السكنية التي يسكن أغلبها الوافدون.

وقد تم استثناء سكن المواطنين الكويتيين من الزيادة على أسعار الكهرباء والماء، والتي تصل إلى مئة وخمسين في المئة لكل كيلووات كحد أدنى، وزيادة بخمسة أضعاف لكل الف غالون مياه.

يشار إلى أن زيادة تعرفة الكهرباء والماء تم تطبيقها بالفعل على العقار التجاري في 22 من مايو الماضي.

وسيضغط تطبيق هذه التعرفة على الشركات العقارية المستثمرة في العقار السكني، الأمر الذي سيؤثر سلبا على نشاط العقارات ومبيعاتها.