ساما: السعودية بين أول 10 دول من حيث مخزون الاحتياطيات

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أن المستوى الحالي للاحتياطيات الأجنبية للمؤسسة لا يزال أكثر من كاف لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية، ولا يثير المخاوف في شأن الاستقرار المالي.

وأشارت ساما إلى أن الأصول الاحتياطية تعادل حالياً 84% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يبقي المملكة ضمن الدول الـ10 الأولى في العالم من حيث مخزون الأصول الاحتياطية الأجنبية، وهو مخزون يكفي لتغطية 33 شهراً من الواردات على الأقل.

ولاحظت ساما أيضاً تراجع معدل انخفاض الاحتياطيات من 15% في العام 2015 إلى 13% بنهاية 2016، وهو ما أرجعته إلى ضبط المالية العامة وتنويع مصادر الدخل وإصدار أدوات الدين الدولية.

وذكر التقرير "لا تزال المؤسسة ملتزمة بسياسة سعر الصرف. حيث أن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأميركي عند 3,75 ريال لكل دولار. وفي 2016، كان هناك ضغطًا ضئيلًا نسبيًا على سعر الصرف بسبب التزام المؤسسة القوي بسياسة سعر الصرف".