ساما: معدلات القروض المتعثرة تواصل انخفاضها

كشف تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن تحسن في مؤشرات رئيسية في الاقتصاد السعودي، حيث شملت البيانات التي نشرتها ساما ضمن تقرير الاستقرار المالي ارتفعت معدلات القروض المتعثرة لقطاعي البناء والتشييد والتجارة إلى 3.7% و2% على التوالي العام الماضي، في حين ظلت القروض المتعثرة في القطاع الاستهلاكي عند مستويات منخفضة دون 1%.

وأشارت ساما إلى أن معدلات القروض المتعثرة في القطاعات الثلاثة ما زالت دون المستويات التي كانت عندها في 2012، وذلك بفضل تحسن الانكشافات بشكل عام حتى أواخر 2014.

وبين تقرير الاستقرار المالي أيضاً أن نسبة المخصصات إلى القروض المتعثرة ارتفعت إلى 177% العام الماضي، مقارنة بـ 164% قبل سنة.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة ذكر التقرير أنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة في أميركا، شهد سعر الفائدة بين البنوك السعودية )سايبور) لمدة 3 أشهر قفزة غير متناسبة في عام 2016 نتيجة للضغط على السيولة.