"الإسكان" تبيع منتجات سكنية على الخريطة للمرة الأولى بجدة

تعتزم وزارة الإسكان السعودية خلال اليومين المقبلين البدء بإجراءات الحجز لـ2000 وحدة سكنية في جدة، في أولى مشاريعها على مستوى المحافظة ضمن برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع المطورين العقاريين.

وتمتاز الوحدات التي ستطلق بتصاميمها النموذجية وموقعها المميز إضافة إلى سعرها المناسب الذي يبدأ من 370 ألف ريال.

وقال نايف السحيم، المدير العام لشركة "سندس" العقارية المطورة للمشروع، إن حجم الطلب على السكن في جدة فاق 120 ألف وحدة في 2017 وهو قابل للزيادة في العام المقبل.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن مشروع الشركة في جدة يسد من 3 إلى 4% فقط من هذا الطلب من خلال ألفي وحدة سكنية.

وأضاف أن جزءاً من المشروع تم تخصيصه لغير مستحقي الدعم السكني.

وبخصوص مشاريعهم المستقبلية، قال المدير العام لشركة "سندس" العقارية إن لدى الشركة مشروع في الرياض من 5 آلاف وحدة سكنية عبارة عن فلل وتاون هاوس، ومشروع آخر في جدة يتكون من 10 آلاف وحدة سكنية.

