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أرامكو تستهدف تأسيس 30 أكاديمية تدريب حتى 2030

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قال مدير عام التدريب والتطوير في ارامكو نبيل الدبل، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن أرامكو تستهدف تدريب 360 ألف شاب وشابة سعودية حتى عام 2030.

وأضاف "أرامكو لديها خبرة لأكثر من 80 سنة في التدريب والتطوير، وقد أخذت الشركة البرنامج لخارج نطاقها وبدأنا تشييد معاهد وأكاديميات مختلفة في مجال الطاقة، وفي تخصصات محتلفة بناء على طلب سوق العمل وهذه التخصصات يعمل بها الآن موظفون أجانب، ومن أهداف الأكاديميات خلق وظائف جديدة للشباب".

وأوضح أن أرامكو لديها الآن 15 أكاديمية للتدريب ولديها خطة حتى عام 2030 لإنشاء 30 أكاديمية، وتدريب 360 ألف متدرب سعودي في مجال الحفر والتشييد والفحص والطاقة.

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