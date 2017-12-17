ما هي أهداف مبادرة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

قال الدكتور عبدالله الصغير نائب المحافظ للاستراتيجية والشراكات في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، إن الهيئة تهدف من خلال مبادرة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى زيادة عدد الشركات الناشئة التي ستساهم بشكل كبير في خلق الفرص الوظيفية وخفض معدل البطالة.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن المبادرة عمرها 4 سنوات، وتدعم الشركات الناشئة في السنوات الثلاث الأولى من تأسيسها.

وستتم إعادة 7 مليارات ريال من الرسوم الحكومية المدفوعة من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها رسوم السجل التجاري واشتراك الغرفة التجارية والعلامة التجارية، وكذلك رسوم عقد التأسيس والبلدية وتغطية 80% من رسوم العمالة الوافدة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

