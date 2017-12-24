مصر تتحرك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز الطبيعي

قالت رانيا يعقوب رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن مصر تتطلع إلى حجز موقع مهم لها على خارطة مصدري الغاز بالعالم، بعد أن تحقق الاكتفاء الذاتي من إنتاجه كما هو متوقع خلال الأعوام المقبلة، مشيرة في مقابلة مع "العربية" إلى تدشين الإنتاج من حقل ظُهر الضخم، وتوقعات ببدء قطف ثمار إنتاج الغاز في العام 2018. من جانب آخر قالت يعقوب إن تقييمات الأسهم المصرية تأثرت بالحالية التي أعقبت تعويم الجنيه المصري، موضحا أن اقتصاد مصر يشهد حالة من الاستقرار في الوقت الحالي، بعد فترة من التأثر بتداعيات التعويم.