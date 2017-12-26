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لندن تدرس خطة تخصيص شارع أكسفورد للمشاة

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يتوجه الملايين من المتسوقين إلى شارع أكسفورد في لندن يوم Boxing day الموافق للسادس والعشرين من ديسمبر، للاستفادة من التنزيلات الضخمة التي تقدمها المتاجر في اليوم التالي لعيد الميلاد.

وقد تكون هذه السنة هي آخر فترة أعياد يشهد فيها شارع أكسفورد الازدحام المعتاد للسيارات والحافلات، حيث تدرس لندن خطة مثيرة للجدل تهدف لتحويل الشارع إلى منطقة مخصصة حصرياً للمشاة.

ويعد شارع أكسفورد أحد أكبر وأهم شوراع التسوق في العالم، لكن هل تعلمون أن هذا الشارع هو أيضا من بين الأكثر تلوثاً في أوروبا بحسب بعضِ الاحصاءات.

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