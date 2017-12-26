ما هي أفضل الأصول للاستثمار في 2018؟

قالت نانيت هيشلر فايديرب، المدير العام لوحدة إدارة الثروات الدولية في بنك "كريدي سويس"، إن لدى الأسهم فرصاً عديدة، فهي كفئة أصول، من الأغلب أن تمنح أفضل مزيج بين المخاطر والعوائد مقارنة مع الأصول الأخرى.

وأشارت في مقابلة مع "العربية" إلى أن هناك نظرة متفائلة حيال العقار أيضاً، باعتباره بديلا ممتازاً عن الدخل الثابت وضمن الاستثمارات البديلة.

وأضافت: "ضمن الأسهم، نرى أن الطلب سيكون على active investment بدلا من Passive investment، وأفضل طريقة للاستثمار في الأسهم بالنسبة لنا، هي الاستثمار بناء على الأنماط الاقتصادية والاجتماعية للسوق. على سبيل المثال، متوسط عمر السكان وأثر ذلك على الرعاية الصحية والتأمين والسكن والسلع الاستهلاكية، أما فيما يخص التكنولوجيا، فنتبع نهجا متنوعا، وضمن الأسواق الناشئة، نرى أن المستهلكين والعلامات التجارية مواضيع مثيرة جداً للنظر".