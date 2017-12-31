ما هي التوقعات لأسعار الذهب في 2018؟

حققت عقود الذهب خلال 2017، مكاسب قوية لتتربع هذه السنة على عرش الأقوى أداء منذ عام 2010.

وبلغت مكاسب عقود الذهب الأميركية في بورصة كومكس 11.8 % في 2017 مسجلة ثاني زيادة سنوية على التوالي بفعل الشكوك الاقتصادية والجيوسياسية التي غطت على ضغوط من مكاسب الأسهم العالمية.

وارتفعت عقود الذهب الأكثر نشاطا حوالي 1%، يوم الجمعة لتبلغ عند التسوية 1309.30 دولار للأوقية (الأونصة).

الرئيس التنفيذي لشركة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة رجب حامد، توقع في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها في 2018، بفعل تأثير الدولار العكسي.

وأضاف حامد "تأثير الدولار العكسي من أكبر المحركات، فمع ضعف الدولار تندفع الأموال باتجاه الذهب، والأسعار استفادت منذ 12 ديسمبر بعد رفع أسعار الفائدة، وفي 2018، سيستمر هذا الاتجاه بفعل المخاوف الجيوسياسية".

وتوقع حامد زيادة تحول المستثمرين وتدفق الأموال والصناديق الاستثمارية والبنوك المركزية لشراء الذهب، وإن شهدت الأسعار حركة تصحيحة مؤقتة.

ولفت إى أنه طالما تراجعت استدامة التحين في الأسواق، وكذلك استدامة تعافي الدولار فإن الإقبال على اقتناء الذهب سيستمر.

وأكد أن تراجع العملات الرقمية وعلى رأسها بيتكوين يصب في مصلحة ارتفاع أسعار الذهب في 2018.