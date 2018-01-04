IFC: قرض المراعي يمتد لـ9 سنوات

قال رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية والمسؤول الأول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وليد بن عبدالرحمن المرشد، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن حجم القروض المقدمة للشركات السعودية وصل إلى 10 مليارات ريال.

وأضاف "ستقدم المؤسسة تمويلا إسلاميا بقيمة 150 مليون دولار لشركة المراعي وهي شركة رائدة في إنتاج الألبان، ويهدف القرض لتعزيز القطاع في مصر".

وحول أسباب اختيار شركة المراعي لمؤسسة التمويل الدولية للحصول على قرض منها قال: "المراعي تنظر إلى أنها تنوع تمويلها ما بين الدولي والمحلي والإقليمي، وقد تم توفير تمويل طويل الأجل لمدة 9 سنوات، وفترة سماح 3 سنوات، ومؤسسة التمويل لديها خبرة كبيرة في القطاع الزراعي لأكثر من 50 سنة، وقد استثمرنا 1.4 مليار دولار في 2017".