الوقود التقليدي يوفر 90% من الاحتياجات العالمية

بعد أن تعالت الأصوات ضد استخدامات الوقود الأحفوري كالنفط والغاز بسبب آثاره الضارة على البيئة والتحوّل المتزايد لتطبيق السياسات الخضراء، جاء الطقس القارص الأخير في أميركا الشمالية ليؤكد أنه يصعب الاستغناء عنه.

أدت الحرارة التي وصلت إلى 40 درجة تحت الصفر في بعض مناطق الولايات المتحدة إلى حرق أكبر كمية من الغاز الطبيعي في يوم واحد بتاريخ الولايات المتحدة.

كما يرى بعض الخبراء أن الديزل يتصدر لائحة مصادر الطاقة التي ستسمح بتوفير الكهرباء والتدفئة اللازمة خلال فترات الجليد وهو الوقود الأكثر إخراجا لثاني أكسيد الكاربون.

ومن المتوقع أن يبقى الوقود الأحفوري المصدر الرئيسي لاستهلاك الطاقة في الولايات المتحدة حتى عام 2040، حيث يوفر 80% من احتياجات البلاد.

ليس ذلك فحسب، وإنما اللافت هو أنه بعد اتفاقية باريس للمناخ تم ضخ مليارات الدولارات من الأموال العامة في مشاريع الوقود الأحفوري.

وفي هذا السياق، أكد تقرير لشركة Oil Change International أن المصارف التنموية الرئيسية الست في العالم ومنها البنك الدولي وفرت تمويلات بقيمة 5 مليارات دولار في 2016 منها مليارا دولار لتمويل استكشاف حقول جديدة للنفط والغاز.